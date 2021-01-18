Средневековая пародия на GTA (Rustler) выйдет в раннем доступе ровно через месяц
О том, что Rustler, которую для привлечения внимания лучше всего представлять как «Средневековую пародию на Grand Theft Auto», поскольку разработчики проекта открыто это говорят и ничего не скрывают, выйдет в раннем доступе в первом квартале наступившего года, известно ещё с декабря года минувшего. Сегодня же разработчики из Jutsu Games решили внести больше ясности в этот весьма растяжимый срок: крупный «угон» коня случится 18 февраля.
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По такому случаю разработчики опубликовали «живой» видеоролик, в котором, если сильно постараться, можно даже найти юмор.
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Напомним, что несмотря на средневековый сеттинг, в Rustler будет полно современного юмора и отсылок к знакомым событиям и личностям. Насколько это всё хорошо на самом деле вписывается в местные декорации, узнаем через месяц.
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