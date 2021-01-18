Как и было обещано, сегодня вечером в Steam по программе раннего доступа стал доступен космический шутер Everspace 2. Полноценный сопутствующий видеоролик прилагается. Цена вопроса в Steam составляет 825 рублей.

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Напомним, что Everspace 2 представляет собой проект, в котором намешано много различных жанров (в современной игровой индустрии по-другому почти невозможно): здесь не только путешествия по космосу и истребление оппонентов, но и ролевой элемент, и собирательство, и даже элементы крафтинга. В общем, заняться, определённо, будет чем.

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Продержать свой проект в раннем доступе разработчики из Rockfish Games планируют около одного—полутора лет, так что формально релиз состоится лишь в 2022 году; и то, если всё пойдёт по плану.