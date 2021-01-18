Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
Разработчики из компании Wargaming продолжают удивлять фанатов World of Tanks новыми игровыми механиками, призванными разнообразить максимально привычный геймплей. За прошедшие годы девелоперы не раз доказывали, что умеют создавать уникальные и ни на что не похожие ивенты. Именно поэтому новость о скором старте тестирования нового экспериментального режима уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
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Итак, 21 января на сервере «Песочница» начинается тестирование уникального ивента «Стратегия победы». В нём будут сражаться две команды на машинах X уровня:
- «Танкисты» — идёт сражение всемером против машин под управлением одного Стратега. Для победы необходимо уничтожить отряд Стратега или захватить его базу.
- «Стратег» — игроку выдадут отряд под управлением семи машин. Ими можно управлять как лично, так и отдавая команды искусственному интеллекту. Нужно уничтожить всю технику Танкистов или захватить базу.
Как вы понимаете, наибольший интерес в геймплейном плане вызывает игра за «Стратега». Wargaming словно решила нам всем напомним, какие проекты она выпускала до появления World of Tanks. Игрок отдаёт приказы и указывает союзной технике точки, под которым она должна перемещаться. В это время под контроль можно брать любую машину из своего отряда и управлять ей, переключаясь из стратегического режима в режим от третьего лица.
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Стратег формирует отряд из имеющейся у него в Ангаре технике X Уровня. Перед началом боя Стратег расставляет союзную технику и оборонительные сооружения по предложенным ключевым точкам или же пользуется функцией автоматический расстановки. Первые скриншоты, прикреплённые вот к этой заметке на сайте World of Tanks, показывают, как сильно в режиме Стратега игра похожа на, простите за тавтологию, стратегию. Order of War помните? Или «Операция Багратион»? Жанр RTS сейчас не сильно востребован, поэтому подобные ивенты всегда будут вызывать интерес.
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Для участия в тестировании «Стратегии победы» нужно оставить заявку на официальном сайте игры.
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