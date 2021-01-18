Разработчики из компании Wargaming продолжают удивлять фанатов World of Tanks новыми игровыми механиками, призванными разнообразить максимально привычный геймплей. За прошедшие годы девелоперы не раз доказывали, что умеют создавать уникальные и ни на что не похожие ивенты. Именно поэтому новость о скором старте тестирования нового экспериментального режима уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

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Итак, 21 января на сервере «Песочница» начинается тестирование уникального ивента «Стратегия победы». В нём будут сражаться две команды на машинах X уровня:

«Танкисты» — идёт сражение всемером против машин под управлением одного Стратега. Для победы необходимо уничтожить отряд Стратега или захватить его базу.

«Стратег» — игроку выдадут отряд под управлением семи машин. Ими можно управлять как лично, так и отдавая команды искусственному интеллекту. Нужно уничтожить всю технику Танкистов или захватить базу.

Как вы понимаете, наибольший интерес в геймплейном плане вызывает игра за «Стратега». Wargaming словно решила нам всем напомним, какие проекты она выпускала до появления World of Tanks. Игрок отдаёт приказы и указывает союзной технике точки, под которым она должна перемещаться. В это время под контроль можно брать любую машину из своего отряда и управлять ей, переключаясь из стратегического режима в режим от третьего лица.

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Стратег формирует отряд из имеющейся у него в Ангаре технике X Уровня. Перед началом боя Стратег расставляет союзную технику и оборонительные сооружения по предложенным ключевым точкам или же пользуется функцией автоматический расстановки. Первые скриншоты, прикреплённые вот к этой заметке на сайте World of Tanks, показывают, как сильно в режиме Стратега игра похожа на, простите за тавтологию, стратегию. Order of War помните? Или «Операция Багратион»? Жанр RTS сейчас не сильно востребован, поэтому подобные ивенты всегда будут вызывать интерес.

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Для участия в тестировании «Стратегии победы» нужно оставить заявку на официальном сайте игры.