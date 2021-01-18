Основная претензия к нынешнему состоянию Cyberpunk 2077 — несоответствие во многих аспектах между обещанным разработчиками и реализованным в финальной версии. Про метро и бег по стенам мы и писать в очередной раз не будем, ведь об удалении данных геймплейных особенностей говорили сами разработчики.

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А вот популярный блогер с ником Crowbcat решил копнуть глубже. Он изучил видеоматериалы с интервью разработчиков, цитатами и обычными заметками на игровых сайтах, после чего записал «футажи» с реальным положением дел в игре. Полученный результат был смонтирован в большой ролик продолжительностью в 41 минуту.

При всё этом, никто не отрицает, что Cyberpunk 2077 является хорошей игрой во многих аспектах. Только вот после просмотра ролика от блогера Crowbcat намного легче понять, почему на игровых форумах так ругают CD Projekt RED. Это далеко не всегда «хейт ради хейта», ведь разработчики сами наобещали много всего, что не было реализовано в финальной версии Cyberpunk 2077. Например, блогер вспомнил про кастомизацию автомобилей, о которой девелоперы говорили ещё в 2020 году — в год выхода игры. Искусственный интеллект врагов и NPC является одной из главных претензий к проекту. В ролике показано, что поведение автомобилистов в той же Lego City Undercover образца 2013 года намного адекватнее, чем в Cyberpunk 2077. А реакция «копов» на противоправные действия героя в древнейшей GTA III (вышла в 2001 году, если что) кажется более последовательной и реалистичной.

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Про визуальные баги мы в очередной раз напоминать не будем, ведь CD Projekt RED пообещала исправить всё в больших патчах. Надо отметить, что реальный игровой процесс Cyberpunk 2077 автор видео записывал с PlayStation 4 Slim — то есть, с базовой версии консоли, на которой игра, пока что, выглядит хуже всего.

Crowbcat в очередной раз доказал и показал, что верить смелым обещаниям разработчиков не нужно никогда. Даже если они называются CD Projekt RED.