Control войдёт в состав подписки Xbox Game Pass для PC уже в этот четверг
О том, что мистический боевик Control от студии Remedy появится в составе подписки Xbox Game Pass, мы в редакции писали ещё в самом начале декабря. Вот только речь тогда шла исключительно о консольной версии Xbox Game Pass, наполнение которой зачастую происходит отдельно от версии для компьютеров. Впрочем, ощутимо сильной задержка не оказалась: PC-версия Xbox Game Pass обзаведётся Control уже в этот четверг, 21 января.
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Напомним, что Control вышла в 2019 году, а через две недели — 2 февраля «в цифре» и 2 марта в «физическом» виде — ожидается релиз «некстгенных» версий. Обновлённая консольная версия порадует более высоким рабочим разрешением и поддержкой трассировки лучей. К сожалению, в отличие от подавляющего большинства случаев выпуска «некстген»-обновлений, облагороженная версия Control не достанется игрокам бесплатно.
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