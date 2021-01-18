О том, что мистический боевик Control от студии Remedy появится в составе подписки Xbox Game Pass, мы в редакции писали ещё в самом начале декабря. Вот только речь тогда шла исключительно о консольной версии Xbox Game Pass, наполнение которой зачастую происходит отдельно от версии для компьютеров. Впрочем, ощутимо сильной задержка не оказалась: PC-версия Xbox Game Pass обзаведётся Control уже в этот четверг, 21 января.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Напомним, что Control вышла в 2019 году, а через две недели — 2 февраля «в цифре» и 2 марта в «физическом» виде — ожидается релиз «некстгенных» версий. Обновлённая консольная версия порадует более высоким рабочим разрешением и поддержкой трассировки лучей. К сожалению, в отличие от подавляющего большинства случаев выпуска «некстген»-обновлений, облагороженная версия Control не достанется игрокам бесплатно.