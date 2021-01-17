Релиз глобальной модификации The Frontier к Fallout New Vegas привёл к сбою в работе портала модов NexusMods
Как мы помним, на днях (15 января, если точнее) состоялся релиз огромной модификации для ролевой игры Fallout: New Vegas. Титанический труд от неравнодушных энтузиастов получил название Fallout: The Frontier, он не является модификацией в классическом понимании. Это полноценная игра, предлагающая к изучению локацию Портленд, штат Орегон. В игре есть три сюжетные ветки, более 60 побочных квестов и полностью озвученные диалоги.
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Сама модификация вышла на специализированном портале NexusMods и практически сразу спровоцировала к себе лавинный интерес со стороны публики и фанатов Fallout, в частности. Итогом такого невероятного наплыва игроков на портал модов стал глобальный сбой последнего. В течение нескольких часов Fallout: The Frontier была недоступна для скачивания.
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Сейчас любительский проект можно скачать на портале NexusMods. На следующей неделе он должен появиться в цифровом магазине Steam.
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