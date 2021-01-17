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Rust всё ещё возглавляет недельный чарт продаж в Steam, а Cyberpunk 2077 — на третьем месте

В тройке лидеров изменений никаких.
2
В наличии RTX 3080 - цена больше чем у некоторых 3090
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
RTX 3090 дороже 250 тр

Вот и подходят к завершению выходные, и Valve по традиции опубликовала соответствующий чарт продаж по итогам минувшей недели. Строго говоря, изменений в десятке ничтожно мало, а в тройке лидеров их и вовсе нет: на первом месте вторую неделю подряд Rust, на втором — Valve Index VR Kit, на третьем — Cyberpunk 2077.

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Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Десятка в целом выглядит так:

  • Rust;
  • Valve Index VR Kit;
  • Cyberpunk 2077;
  • Heroes of the Three Kingdoms 8;
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
  • Phasmophobia;
  • Raft;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Grand Theft Auto V;
  • Sea of Thieves.

Напомним, что Valve считает в недельном чарте игры по выручке, а не по количеству проданных копий, поэтому удивляться, много лет подряд видя в «топе» Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 (вернее, их онлайн-компоненты), не стоит.

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Е. Б
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NudeGarik
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20:23
да тут прикол в другом, целая куча змей прибежала обсирать Интел. Так что вы уже ошиблись.
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Пашка Черный
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Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
ахахах
20:12
гта5 и кс есть-племянники в это играют(всё это за так)
Rust всё ещё возглавляет недельный чарт продаж в Steam, а Cyberpunk 2077 — на третьем месте
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