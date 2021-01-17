Rust всё ещё возглавляет недельный чарт продаж в Steam, а Cyberpunk 2077 — на третьем месте
Вот и подходят к завершению выходные, и Valve по традиции опубликовала соответствующий чарт продаж по итогам минувшей недели. Строго говоря, изменений в десятке ничтожно мало, а в тройке лидеров их и вовсе нет: на первом месте вторую неделю подряд Rust, на втором — Valve Index VR Kit, на третьем — Cyberpunk 2077.
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Десятка в целом выглядит так:
- Rust;
- Valve Index VR Kit;
- Cyberpunk 2077;
- Heroes of the Three Kingdoms 8;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- Phasmophobia;
- Raft;
- Red Dead Redemption 2;
- Grand Theft Auto V;
- Sea of Thieves.
Напомним, что Valve считает в недельном чарте игры по выручке, а не по количеству проданных копий, поэтому удивляться, много лет подряд видя в «топе» Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 (вернее, их онлайн-компоненты), не стоит.
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