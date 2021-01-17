Вот и подходят к завершению выходные, и Valve по традиции опубликовала соответствующий чарт продаж по итогам минувшей недели. Строго говоря, изменений в десятке ничтожно мало, а в тройке лидеров их и вовсе нет: на первом месте вторую неделю подряд Rust, на втором — Valve Index VR Kit, на третьем — Cyberpunk 2077.

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анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Десятка в целом выглядит так:

Rust;

Valve Index VR Kit;

Cyberpunk 2077;

Heroes of the Three Kingdoms 8;

Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;

Phasmophobia;

Raft;

Red Dead Redemption 2;

Grand Theft Auto V;

Sea of Thieves.

Напомним, что Valve считает в недельном чарте игры по выручке, а не по количеству проданных копий, поэтому удивляться, много лет подряд видя в «топе» Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 (вернее, их онлайн-компоненты), не стоит.