Перед самым релизом Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED, как мы все хорошо помним, не скупилась на продвижение своего проекта. Реклама размещалась на домах, автобусах, коробках с антивирусными программами и ещё невесть где. Например, гигантский плакат был размещён в Сан-Паулу — одном из самых населённых городов Планеты. Реклама была настолько большой, что снимки с ней попали в официальный Twitter-канал мэрии города. За нанесение рисунка на фасад здания отвечал художник Snek.

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А потом случился релиз Cyberpunk 2077, который прошёл, мягко говоря, не совсем гладко. И после всех этих событий кто-то вспомнил про существующий закон о чистом городе, который действовал в Сан-Паулу. Он запрещает размещение большой внешней рекламы, поэтому создателя гигантского панно оперативно оштрафовали на 75 тысяч долларов.

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Рекламу уже закрасили, а ведь за её размещение отвечала компания NaLata, которой теперь придётся объясняться с CD Projekt RED. Последняя пока никак не прокомментировала инцидент с панно в Сан-Паулу.