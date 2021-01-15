В довольно длинном интервью журналистам IGN, в котором, однако, было довольно мало достойной разбора информации, глава студии Hazelight Юзеф Фарес поведал о том, что тираж разработанного ею кооперативного проекта A Way Out про побег из тюрьмы превысил три с половиной миллиона копий. На достижение этого результата игре потребовалось без малого три года — релиз состоялся в марте 2018-го.

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По словам Фареса, это настоящий успех, в который не верила даже Electronic Arts. В итоге получилось, что коммерческий успех A Way Out стал приятным сюрпризом и для издателя, и для разработчика, получившего довольно широкую известность в игровом сообществе.

Будучи экспрессивным парнем, привыкшим говорить то, что думает, Фарес также «прошёлся» по системе наименований консолей Microsoft нового поколения, дескать, названия вызывают недопонимание, и он уверен, что сотрудники игрового подразделения Microsoft сами путаются, какая консоль «X», какая «S» и так далее. Эпитеты, которые Фарес использовал при выражении своих мыслей, можно воспринимать по-разному, но с его посылом трудно поспорить.