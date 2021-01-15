Анонсирована Squadron 51 — удивительная аркада, вдохновлённая научной фантастикой 50-х годов
Assemble Entertainment совместно с WhisperGames анонсировали Squadron 51. Это аркада с необычным визуальным стилем, который делает её узнаваемой и помогает выделяться среди других представителей жанра. Сами разработчики гордятся тем фактом, что проект изначально создаётся при поддержке сообщества Kickstarter. Что до визуального стиля, то поклонники научной фантастики 50-х годов без труда поймут, чем вдохновлялись авторы.
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В Squadron 51 мы будем играть за пилота 51- воздушной эскадрильи, которая давать отпор захватчикам из далёкого космоса. На правах главного врага здесь значится вся инопланетная корпорация Вега — в общем, стилистически проект выдержан идеально вплоть до мелких деталей.
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Чёрно-белый визуальный ряд здесь крайне важен, а дополнять стилистическое оформление Squadron 51 будут ролики с живыми актёрами. Любопытно, что для данного проекта заявлен полный перевод на русский язык.
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В плане геймплея этот проект действительно представляет собой классическую «лётную» аркаду. Игроку предоставят возможность выбрать самолёт из четырёх предложенных, всё действие будет происходить на 11 локациях. Сетевой режим позволит в любой момент подключиться к игровой сессии другого пользователя чтобы вдвоём давать отпор беспощадным инопланетным захватчикам.
Squadron 51 выйдет в 2021 году на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Про некстген пока ни слова.
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