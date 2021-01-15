Разработчики космического боевика Boundary слегка уточнили сроки выхода своего творения. На текущий момент коллектив Surgical Scalpels рассчитывает выпустить Boundary примерно через полгода — летом. Более конкретные сроки, естественно, будут объявлены ближе к выходу.

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Стоит напомнить, что Boundary относится к жанру космических шутеров практически буквально: мы будем управлять не кораблями с футуристическим вооружением, а солдатами-астронавтами, сражающимися на низкой околоземной орбите в условиях невесомости. В общем, концептуально проект интересен, но будет ли интересно в него играть — через полгода покажут отзывы пользователей.

Важно отметить, что летом игра выйдет на PC и PlayStation 4: обладателям других платформ придётся подождать несколько дольше.