Ретро-шутер Wrath Aeon of Ruin получил крупное контентное обновление
Разработчики ретро-боевика Wrath Aeon of Ruin из студии KillPixel продолжают стабильно обновлять раннюю версию своего детища. Несколько часов назад проект получил третье по счёту крупное контентное обновление, в состав которого помимо различной «мелочёвки» входят новый игровой уровень, новый противник и новый артефакт.
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Новый уровень называется The Hollow и представляет собой мрачный лес с древними руинами, в глубинах которого можно найти новый артефакт — Trinklet of Deflection — с помощью которого можно призывать магический щит, отражающий вражеские снаряды и направляющий в их сторону ливень из пуль, костей и крови. В этом лесу есть, чего опасаться: безжалостный Lurker («Скрытень»?) не дремлет и ждёт свою добычу.
Помимо нового контента обновление также решило множество ошибок, поправило баланс оружия и оппонентов, а также добавило некоторые полезные для удобства игроков настройки вроде возможности настраивать размер прицела.
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Ранее предполагалось, что Wrath Aeon of Ruin выйдет из раннего доступа в конце февраля, но перед новым годом разработчики сообщили, что работа над игрой затягивается, так что теперь выход из раннего доступа состоится лишь летом. Причину переноса, наверное, называть не надо — она очевидна.
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