Согласно утечке, движок Source 2 обзаведётся поддержкой трассировки лучей
Создатель хорошо известных в геймерском сообществе ресурсов Steam Database и Steam Status Павел Джундик покопался в обновлённых файлах «беты» карточной игры Artifact от Valve и обнаружил в них упоминания трассировки лучей, что натолкнуло его на вполне закономерную мысль о том, что Valve собирается внести соответствующее обновление в движок Source 2, и «тестовым» проектом станет именно Artifact.
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Естественно, на данный момент это лишь вольные догадки и рассуждения, хотя выглядят они вполне правдоподобно, учитывая «бум» трассировки лучей в последний год.
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На движке Source 2 сейчас помимо Artifact также работают Dota 2, Dota Underlords и Half-Life Alyx. Последней, например, трассировка лучей совсем не повредит. Сама Valve, разумеется, утечку информации не прокомментировала.
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