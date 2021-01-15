Blizzard выпустила новую версию клиента Battle.net после нескольких лет бета-тестирования
Компания Blizzard представила финальную версию полностью обновлённого клиента Battle.net, бета-тест которого проходил на протяжении неприлично долгого времени. Сначала финальное обновление получат игроки Северной Америки, остальным регионам придётся подождать несколько дней или недель.
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Напомним, Battle.net сегодня — это не только игровой сервис, но ещё социальная платформа и цифровой магазин для проектов Blizzard. Несколько лет назад в клиенте Battle.net также прописались игры от Activision (если точнее, то одни лишь Call of Duty всех мастей). Ранее Activision Blizzard издавала Destiny 2, поэтому сей сетевой экшен тоже присутствовал в клиенте Battle.net, но благополучно ретировался по завершению сделки.
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С бета-версией новой Battle.net русскоговорящие пользователи знакомы очень давно. Для доступа к «бете» нужно было выбрать соответствующую опцию в настройках программы, и всё. Новая версия программы может похвастаться улучшенной навигацией с гибкой настройкой часто запускаемых проектов — ненужные и неактуальные можно спрятать под «кат». Макет странички с игрой стал вмещать больше информации, которую стало намного удобнее «прокручивать».
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Также была обновлена социальная панель, а центр уведомлений стал более интуитивным. Ключевое нововведение обновлённого клиента Battle.net — это возможность скрыть неактуальные для пользователя игры. Например, фанат творчества Blizzard может избавить себя от невольного созерцания значков последних Call of Duty, коих развелось в клиенте неприлично много.
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