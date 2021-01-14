По слухам, распродажа в Steam по случаю празднования Китайского Нового года стартует 11 февраля
Портал Steam Database опубликовал со всей ответственностью указал дату следующей крупной распродажи в цифровом магазине Valve, посвящённой празднованию Китайского Нового года. Мероприятие должно пройти в период с 11 по 15 февраля.
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Сведения о распродаже «утекли» из письма партнёрам Steam, если кому интересно. Напомним, наступление нового года по лунно-солнечному календарю должно состояться 12 февраля — таким образом, дни распродажи подходят как нельзя лучше.
Размеры скидок и состав самых лучших предложений мы пока не знаем. Но ждать осталось недолго. И ещё один момент — информацию от Steam Database нельзя считать неоспоримой истиной, но в прошлый раз такая же распродажа тоже длилась пять дней. А по срокам её начала переживать сильно не стоит. Сами понимаете, днём раньше, днём позже…
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