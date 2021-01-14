Портал Steam Database опубликовал со всей ответственностью указал дату следующей крупной распродажи в цифровом магазине Valve, посвящённой празднованию Китайского Нового года. Мероприятие должно пройти в период с 11 по 15 февраля.

реклама

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Сведения о распродаже «утекли» из письма партнёрам Steam, если кому интересно. Напомним, наступление нового года по лунно-солнечному календарю должно состояться 12 февраля — таким образом, дни распродажи подходят как нельзя лучше.

Размеры скидок и состав самых лучших предложений мы пока не знаем. Но ждать осталось недолго. И ещё один момент — информацию от Steam Database нельзя считать неоспоримой истиной, но в прошлый раз такая же распродажа тоже длилась пять дней. А по срокам её начала переживать сильно не стоит. Сами понимаете, днём раньше, днём позже…