Релиз спортивной игры Riders Republic от Ubisoft перенесён на неопределённый срок
Компания Ubisoft осенью прошлого года анонсировала спортивную игру Riders Republic. Уже тогда мы знали, что проект должен был выйти 25 февраля 2021 года. То есть, разработчики прямо во время анонса были уверены в установленных самим себе сроках. Но ситуация кардинальным образом изменилась, ведь релиз, по сложившейся традиции, были перенесён. Новая дата выхода не была объявлена, но произойти это должно до конца нынешнего года.
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А причина для переноса вполне банальная — желание улучшить качество проекта и всё в таком духе. В Twitter девелоперы любезно разместили соответствующее оправдательное сообщение.
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A message to our players. #RidersRepublic pic.twitter.com/eN1XUDZDyd— Riders Republic (@RidersRepublic) January 14, 2021
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Riders Republic сможет предложить игрокам возможность принять участие в разных экстремально-спортивных состязаниях, действие которых будет происходить в открытом мире. Проект должен появиться на PC и консолях.
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