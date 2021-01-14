До выхода психологического хоррора осталось каких-то две недели, поэтому его разработчики из студии Bloober Team опубликовали специальный трейлер, в котором роли исполняют настоящие актёры. Иными словами, перед нами не игровой трейлер в привычном понимании, а небольшой специально подготовленный «киношный» отрывок.

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Поскольку главный геймплейный элемент The Medium — это умение главной героини находиться сразу в двух мирах (реальном и потустороннем, параллельном), данную особенность решили продемонстрировать и в «живом» трейлере. Предполагается, что внешнее сходство исполняющей роль Марианны актрисы с Цири неслучайно, ведь сценаристом и креативным продюсером видео стал Томаш Багиньский — один из исполнительных продюсеров сериала «Ведьмак» и автор кинематографических роликов для игровой трилогии про седовласого охотника на монстров.

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The Medium поступит в продажу 28 января.