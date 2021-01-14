Видео: авторы Nioh 2 показали особенности PC-версии игры
До выхода PC-версии самурайского экшена Nioh 2 остаются считанные недели, поэтому разработчики из Koei Tecmo решили представить вниманию общественности специальный видеоролик, в котором продемонстрированы особенности «старшей» версии игры.
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Особенностей, если их можно назвать таковыми применительно к PC-версии, несколько: компьютерная Nioh 2 порадует поддержкой HDR, возможностью воспроизводиться в разрешении до 4K, с частотой кадров в 60 или 120 fps по выбору игрока, настраиваемыми параметрами мыши и клавиатуры, совместимостью с консольными геймпадами, а также совместимостью с 144-герцовыми и ультраширокоформатными мониторами.
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PC-версия Nioh 2 выйдет пятого февраля в варианте Complete Edition, то есть вместе с тремя дополнениями и всеми сетевыми режимами.
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