Valve подвела итоги минувшего года в Steam и поделилась планами на будущее
То, что аудитория Steam ежегодно увеличивается, а вместе с ней увеличиваются и объёмы продаваемых на этой площадке игр, это естественное течение событий, однако в минувшем году, по предельно понятным причинам, рост в процентном выражении оказался значительно выше, чем предполагалось, согласно анализу прироста последних лет. Valve решила подвести итоги работы своего сервиса цифровой дистрибуции и параллельно коснуться планов на будущее.
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Материал получился огромных, если не сказать циклопических размеров, поэтому в рамках данной новостной заметки мы отметим лишь наиболее важные его пункты. Изначальный материал полностью на русском языке, поэтому при желании с его содержанием может ознакомиться любой посетитель магазинчика дядюшки Гейба.
Итак, за 2020 год в Steam зафиксировано 120 миллионов ежемесячных активных пользователей, 62,6 миллионов ежедневных активных пользователей, а также пиковый показатель «онлайна» в 24,8 млн пользователей одновременно. В среднем прирост покупателей составлял 2,6 миллиона в месяц, а рост числа приобретённых игр в сравнении с 2019 годом вырос на 21,4 %. Не менее важен и тот закономерный факт, что в 2020 году пользователи Steam провели в играх на 50,7 % больше времени чем за 2019-й год.
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Valve отметила, что значительный рост интереса пользователей к Steam подстегнули сезонные фестивали, в рамках которых игрокам разрешали сыграть в ранние демонстрационные версии ещё не вышедших проектов. Также отмечается положительное влияние сезонных и тематических распродаж. За 2020-й год контент-серверы Steam «раздали» пользователям 25,2 эксабайта (один эксабайт — это один миллиард гигабайт, или один миллион терабайт) данных.
Отмечается популярность и полезность системы «Лабораторий» для развития Steam, рост числа VR-игр (за год выручка VR-игр в Steam выросла на 71 % по сравнению с 2019-м годом), а также увеличение числа игроков, предпочитающих управлять играми с помощью контроллеров.
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Valve продолжит совершенствовать Steam и в этом году. Готовится новая функциональность, в том числе полноценная китайская версия системы, решаются проблемы и исправляются ошибки.
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