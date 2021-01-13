В конце октября прошлого года в продаже появился киберпанковый слэшер Ghostrunner, сюжет и геймплейные механики которого оказались достаточно увлекательными и качественными, чтобы заработать 92-процентный пользовательский рейтинг в Steam. А за высокими оценками последовали и высокие продажи: как сообщили разработчики и One More Level в беседе с польским изданием PolskiGamedev, продажи Ghostrunner превысили 500 тысяч экземпляров.

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Реальные продажи игры значительно превосходят ожидаемые: по словам представителей студии-разработчика, они надеялись, что их проект разойдётся хотя бы 400-тысячным тиражом за всё время его существования, а тут большой успех за столь короткий промежуток времени.

Проект будет продолжать поддерживаться обновлениями и дополнительным контентом. В частности, уже в обозримой перспективе Ghostrunner получит специальное обновление для PlayStation 5 и Xbox Series.