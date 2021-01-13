Несколько часов назад стало известно, что коллектив Ubisoft Massive, известный работой над играми серии Tom Clancy’s The Division, вступает в ответственное дело производства игр во вселенной «Звёздных войн». Информации пока совсем мало: известно лишь, что действие игры будет происходить в открытом мире. Однако последние несколько лет крупные игры по франшизе ваяются силами подопечных студий Electronic Arts — неужели прочному сотрудничеству с Lucasfilm Games (LucasArts) настал конец?

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Конечно же, нет. В официальной новостной ленте франшизы Star Wars вице-президент Lucasfilm Games Дуглас Райли уточнил, что сотрудничество с Electronic Arts продолжается. По словам Райли, компания гордится проектами, созданными совместно с EA, и связь двух фирм как никогда крепка. Пока что о будущих совместных играх господину Райли сказать нечего, но он уточнил, что в стенах студий Electronic Arts готовится сразу несколько проектов.

Одним из таких проектов, очевидно, является сиквел Star Wars Jedi Fallen Order, «зелёный свет» производству которого был дан ещё в конце 2019 года. Ну, а для фанатов «Звёздных войн», по всей видимости, наступает золотой век: игр будет много, качество их будет высоким.