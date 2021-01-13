Lucasfilm Games совместно с Ubisoft в данный момент заняты производством игры во вселенной «Звёздных войн». Информация об этом появилась в свежей статье издания Wired. Важно понимать, что разработка проекта находится в начальной стадии, а внутренняя студия-разработчик сейчас активно занимается поиском сотрудников. Massive Entertainment мы хорошо знаем не только по The Division, но ещё и по стратегии World in Conflict, например. Игра создаётся на базе движка Snowdrop — собственной разработке Massive Entertainment и Ubisoft.

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Новый проект по «Звёздным войнам» от Ubisoft — первый за долгие годы, создаваемый не в стенах Electronic Arts. Последняя заключала эксклюзивный контракт с Lucasfilm ещё в 2012 году, но, видимо, что-то изменилось. Сама Disney уточнила, что EA продолжит выпускать игры по известной франшизе, просто ей нужны новые партнёры для создания подобных продуктов.

А вот про саму игру толком неизвестно ничего. Мы лишь знаем, что действие будет происходить в открытом мире. А какой это временной период «Звёздных войн», какие там будут главные персонажи — непонятно.