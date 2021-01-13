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Разнообразие вооружения и тяготы нахождения во временной петле — в новом трейлере экшена Returnal

Есть и новые картинки, кстати.
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Официальный YouTube-канал PlayStation опубликовал новый трейлер экшена Returnal, параллельно с этим появились новые скриншоты проекта на специальной страничке блога. Свежий ролик демонстрирует в действии оружие и некоторые элементы экипировки главной героини. Гибкая боевая система — вот что привлекает внимание в новом трейлере.

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Со старта у Селены (так зовут нашего главного персонажа) будет несколько базовых видов оружия, которых можно и нужно совершенствовать по мере прохождения. Особые снаряды можно будет применять для сложных врагов, а присутствующий альтернативный режим ведения огня поразит своей «случайностью».

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Здесь имеется ввиду, что игрок не сможет сам выбирать, чем его оружие выстрелит в альтернативном режиме — система сама это сделает.

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Это могут быть электрические импульсы, банки со щупальцами и многое другое. В цифрах набор доступного вооружения вкупе с боевой системой выглядит следующим образом:

  • 10 базовых видов оружия;
  • 10 видов альтернативного огня;
  • 90 уникальных способностей;
  • 3 уровня для каждой такой способности.

В сюжетном плане экшен Returnal тоже готов предложить кое-что уникальное. Главная героиня Селена оказывается внутри временной петли на планете Атропос, обитатели которой настроены к девушке крайне недружелюбно.

С этими самыми существами, населяющими планету, и придётся вести ожесточённые бои. В трейлере подчёркивается это самое нахождение во временной петле — Селена отмечает, что она снова и снова подбирает различные трофеи для модификации своих пушек.

Для каждого витка временной петли обязательно наступает конец, после которого героине придётся всё начинать заново. И с каждым таким новым забегом Селена теряет большую часть своих способностей и предметов.

Напомним, релиз Returnal запланирован на 19 марта. Проект должен выйти эксклюзивно на PlayStation 5.

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