Разнообразие вооружения и тяготы нахождения во временной петле — в новом трейлере экшена Returnal
Официальный YouTube-канал PlayStation опубликовал новый трейлер экшена Returnal, параллельно с этим появились новые скриншоты проекта на специальной страничке блога. Свежий ролик демонстрирует в действии оружие и некоторые элементы экипировки главной героини. Гибкая боевая система — вот что привлекает внимание в новом трейлере.
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Со старта у Селены (так зовут нашего главного персонажа) будет несколько базовых видов оружия, которых можно и нужно совершенствовать по мере прохождения. Особые снаряды можно будет применять для сложных врагов, а присутствующий альтернативный режим ведения огня поразит своей «случайностью».
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Здесь имеется ввиду, что игрок не сможет сам выбирать, чем его оружие выстрелит в альтернативном режиме — система сама это сделает.
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Это могут быть электрические импульсы, банки со щупальцами и многое другое. В цифрах набор доступного вооружения вкупе с боевой системой выглядит следующим образом:
- 10 базовых видов оружия;
- 10 видов альтернативного огня;
- 90 уникальных способностей;
- 3 уровня для каждой такой способности.
В сюжетном плане экшен Returnal тоже готов предложить кое-что уникальное. Главная героиня Селена оказывается внутри временной петли на планете Атропос, обитатели которой настроены к девушке крайне недружелюбно.
С этими самыми существами, населяющими планету, и придётся вести ожесточённые бои. В трейлере подчёркивается это самое нахождение во временной петле — Селена отмечает, что она снова и снова подбирает различные трофеи для модификации своих пушек.
Для каждого витка временной петли обязательно наступает конец, после которого героине придётся всё начинать заново. И с каждым таким новым забегом Селена теряет большую часть своих способностей и предметов.
Напомним, релиз Returnal запланирован на 19 марта. Проект должен выйти эксклюзивно на PlayStation 5.
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