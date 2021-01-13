«Легендарное издание» ролевого экшена Titan Quest выйдет на iOS и Android в начале февраля
Легендарному ролевому экшену — легендарное издание. Видимо, с таким тезисом шла подготовка особого издания Titan Quest, которое получило ожидаемый подзаголовок Legendary Edition. В самом скором времени проект появится на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Случиться это должно уже 2 февраля.
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Legendary Edition содержит весь выпущенный для игры контент. Если говорить о дополнениях, то туда точно будут включены: Immortal Throne, Ragnarök и Atlantis. Все выпущенные патчи тоже приложат к особому изданию Titan Quest.
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Разумеется, при портировании на мобильные устройства данному проекту пришлось полностью перекроить управление под сенсорные устройства. А оценить внешний вид мобильной Titan Quest можно с помощью специального трейлера.
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