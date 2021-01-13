Коллектив Crate Entertainment, известный по успешному «диаблоиду» Grim Dawn, в описании вакансии ведущего инженера своего нового проекта на портале Gamasutra уточнил, что продажи Grim Dawn достигли отметки в два с половиной миллиона копий, или же пяти миллионов с учётом проданных дополнений.

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Иными словами, Grim Dawn, учитывая свою относительно небольшую известность, с момента релиза в 2017 году продался очень впечатляющим тиражом. Поэтому неудивительно, что Crate Entertainment ищет новых сотрудников и вовсю трудится над своим новым проектом — многообещающей градостроительной стратегией Farthest Frontier, релиз которой в раннем доступе должен состояться уже в этом году.