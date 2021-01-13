Ролевой экшен Grim Dawn разошёлся тиражом в 2,5 миллиона копий
Коллектив Crate Entertainment, известный по успешному «диаблоиду» Grim Dawn, в описании вакансии ведущего инженера своего нового проекта на портале Gamasutra уточнил, что продажи Grim Dawn достигли отметки в два с половиной миллиона копий, или же пяти миллионов с учётом проданных дополнений.
реклама
Иными словами, Grim Dawn, учитывая свою относительно небольшую известность, с момента релиза в 2017 году продался очень впечатляющим тиражом. Поэтому неудивительно, что Crate Entertainment ищет новых сотрудников и вовсю трудится над своим новым проектом — многообещающей градостроительной стратегией Farthest Frontier, релиз которой в раннем доступе должен состояться уже в этом году.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила