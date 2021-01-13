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Bandai Namco бесплатно раздаёт Steam-версию Little Nightmares

Впрочем, получение подарка сопряжено с трудностями и неизвестно, как долго акция вообще продлится.
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До раздачи Star Wars Battlefront II в Epic Games Store осталось больше суток, но это не значит, что получить игру в подарок больше неоткуда. Время от времени и другие представители игровой индустрии устраивают подарочные раздачи — так, например, внимательные посетители сайта компании Bandai Namco обнаружили, что на нём раздаются ключи Steam-версии «ужастика» Little Nightmares.

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Для получения подарка, разумеется, в магазине Bandai Namco сначала необходимо зарегистрироваться. Естественно, после того как крупные западные издания подхватили это известие, на сайт Bandai Namco удаётся пробиться лишь с большими сложностями и после длительного ожидания. Сам процесс получения подарочного ключа на момент написания данной заметки и вовсе был невозможен (по крайней мере, для автора этих строк). Как долго продлится акция, не уточняется.

Мрачный хоррор Little Nighmares появился на свет в 2017 году и получил очень высокие пользовательские оценки. В настоящее время его разработчики готовятся к выпуску сиквела — Little Nightmares II — запланированному на 11 февраля. Пока что пользователи Steam могут ознакомиться с его демонстрационной версией.

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bandai namco little nightmares little nightmares ii little nightmares 2
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