Разработчики экшен-платформера Dead Cells сообщили, когда в релиз выйдет второе платное дополнение Fatal Falls. Случится это уже совсем скоро — 26 января, по такому случаю был представлен отдельный трейлер с демонстрацией игрового процесса.

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Fatal Falls будет содержать в себе две новые зоны с боссом по имени Пугало. Из дополнительных вещей также найдутся новые виды оружия. К тому же, на старых локациях появятся новые враги.

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После выхода Fatal Falls всю игру разрешат прикупить со скидкой. Причём, если купить одиночную Dead Cells, то на неё распространится скидка в размере 50%. А сборник с дополнением отдадут с 33%-й скидкой.