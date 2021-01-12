Разработчики из Blizzard подготовили специальный ивент в Overwatch, посвящённый появлению в игре новой карты. После анонса второй части разработчики не больно уж радуют поклонников Overwatch новыми контентными прибавками (скины не в счёт), поэтому выпуск карты под названием «Канезака» на основных серверах должен всех приятно удивить.

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Ивент также снабдили стандартным для таких случаев набором задач, выполнение которых гарантирует игроку получение скина для героя Ханзо. Событие пройдёт в период с 12 по 25 января. На момент написания этих строк «Канезака» ещё не вышла на «основу», но ждать осталось совсем немного времени. Что до самой локации, то, по здешней легенде, она расположена недалеко от «Ханамуры» — другой карты в восточном стиле. О соседстве двух игровых зон напоминает узнаваемый замок на холмике неподалёку.

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Play Overwatch Kanezaka Challenge on Jan 12! pic.twitter.com/C545E093CH — Overwatch (@PlayOverwatch) January 11, 2021

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Больше новых карт для оригинальной Overwatch мы, скорее всего, не увидим. Грядёт онлайн-мероприятие Blizzard, на котором должны показать вторую часть во всех подробностях. А там, глядишь, и до объявления даты релиза дело дойдёт.