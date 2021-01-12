Respawn Entertainment сообщила о выпуске и применении к Star Wars Jedi Fallen Order крупного предназначенного для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S обновления. Важно помнить главное: перед нами не «некстгенный» апдейт, а обновление для воспроизведения игры в режиме обратной совместимости с учётом возросших вычислительных мощностей современных консолей.

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Так, после обновления Star Wars Jedi Fallen Order может воспроизводиться:

на PlayStation 5 — с отрисовкой в фиксированном разрешении 1200p при 60 кадрах в секунду и с постобработкой в разрешении до 1440p;

на Xbox Series X в стандартном режиме — в динамическом разрешении от 1512p до 2160p (4K) при 30 кадрах в секунду и с постобработкой в разрешении до 4K;

на Xbox Series X в режиме производительности — в динамическом разрешении от 1080p до 1440p при 60 кадрах в секунду;

на Xbox Series S — при 60 кадрах в секунду.

Напомним, что Star Wars Jedi Fallen Order вышла в ноябре 2019 года и получила очень высокие отзывы прессы и конечных игроков. Буквально спустя неделю после релиза СМИ сообщили о том, что Electronic Arts дала «зелёный свет» разработке сиквела. У которого, судя по всему, будет уже другой главный герой.