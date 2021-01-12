Внимательные и безмерно усидчивые представители игрового сообщества побродили по страничкам сотрудников Arkane Studios в социальных сетях и наткнулись на один любопытный пункт. На LinkedIn-страничке художницы по визуальным эффектам Лизы Шарье (Lisa Charriere), которая работает в остинском подразделении Arkane Studios с октября 2018 года, обнаружено упоминание неанонсированного фэнтези-проекта на движке Unreal Engine 4.

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На данный момент неизвестно, является ли указанный госпожой Шарье проект тем самым, для которого остинский офис Arkane ищет сотрудников самых разных связанных с производством игр специальностей, или же это что-то совсем другое. В сентябре поступала информация о том, что в Остине готовится высокобюджетный проект с элементами мультиплеера и immersive sim’а.

Напомним, что сейчас вторая команда Arkane, расположенная в Лионе, потихоньку готовится к выходу экшена Deathloop про петлю времени. Релиз игры запланирован на 21 мая; если, конечно, в работу не вмешаются непредвиденные обстоятельства.