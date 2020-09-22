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Несмотря на то, что Arkane Studios сейчас корпит над боевиком Deathloop, у компании достаточно ресурсов, которые можно задействовать в параллельном производстве ещё одной игры. Такой несложный вывод можно сделать, если взглянуть на раздел вакансий компании ZeniMax Media, которая вчера приготовилась стать частью Xbox Game Studios и в состав которой входит Arkane Studios.

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Остинскому подразделению студии необходимы опытные инженеры, дизайнеры систем, программисты ИИ, игрового процесса, художники окружений, аниматоры и многие другие специалисты. В описании вакансий уточняется, что Arkane трудится над проектом AAA-класса, сочетающего в себе элементы immersive sim и мультиплеера. Судя по перечню необходимых Arkane специальностей, новый проект находится на совсем ранних этапах развития, поэтому маловероятно, что мы услышим о нём подробности в обозримой перспективе.

Судя по всему, основную часть работы над новинкой будет выполнять именно офис в Остине — именно там требуется львиная доля новых специалистов. Также у Arkane есть подразделение в городе Лион, Франция, которое сейчас вовсю трудится над Deathloop.

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