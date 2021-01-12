Разработчики из студии Chaystar Unlimited LLC представили дебютный трейлер Lilith Odyssey. Это стратегия, действие которой происходит в космосе. В представленном видео авторы проекта постарались продемонстрировать разнообразие его геймплея. Тут есть возня с планетам и космическим кораблём, перестрелки с обитателями, путешествие и много чего ещё.

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Особое внимание в трейлере привлекает к себе визуальный стиль Lilith Odyssey. Каждый может для себя решить, какую игру им напоминает новоявленное детище Chaystar Unlimited LLC. Игроку нужно будет не только обосновать колонию в космосе, но и всеми силами постараться выжить. Для этих целей придётся обустроить космический корабль, обеспечить приток ресурсов и грамотную систему обороны.

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Конкретной даты релиза у Lilith Odyssey нет, но её авторы обещают выпустить проект в раннем доступе Steam уже в мае.