Sony уточнила сроки выхода некоторых игр для PlayStation 5
Компания Sony, естественно, тоже подготовилась к мероприятию CES 2021, и даже привезла на него специальный видеоролик, в ходе трансляции которого внимательными пользователями были обнаружены уточнённые сроки выхода многих игр, запланированных к релизу на PlayStation 5.
реклама
Всего в ролике указано одиннадцать проектов с уточнёнными сроками выхода:
- Ratchet & Clank Rift Apart — в течение 2021 года;
- Horizon Forbidden West — в течение 2021 года;
- Returnal — 19 марта 2021 года;
- Pragmata — в течение 2023 года;
- Solar Ash — в июне 2021 года;
- Kena Bridge of Spirits — в марте 2021 года;
- Stray — в октябре 2021 года;
- Ghostwire Tokyo — в октябре 2021 года;
- Little Devil Paradise — в июле 2021 года;
- Project Athia — в январе 2022 года;
- Hitman 3 — в январе 2021 года.
реклама
Некоторые ожидаемые проекты, как то — сиквел God of War — по какой-то причине вообще были пропущены. Видимо, говорить об их сроках релиза пока слишком преждевременно. Наконец, Sony напомнила, что запуск PlayStation 5 стал крупнейшим за всю историю игровых консолей.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила