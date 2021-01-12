Компания Sony, естественно, тоже подготовилась к мероприятию CES 2021, и даже привезла на него специальный видеоролик, в ходе трансляции которого внимательными пользователями были обнаружены уточнённые сроки выхода многих игр, запланированных к релизу на PlayStation 5.

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Всего в ролике указано одиннадцать проектов с уточнёнными сроками выхода:

Ratchet & Clank Rift Apart — в течение 2021 года;

Horizon Forbidden West — в течение 2021 года;

Returnal — 19 марта 2021 года;

Pragmata — в течение 2023 года;

Solar Ash — в июне 2021 года;

Kena Bridge of Spirits — в марте 2021 года;

Stray — в октябре 2021 года;

Ghostwire Tokyo — в октябре 2021 года;

Little Devil Paradise — в июле 2021 года;

Project Athia — в январе 2022 года;

Hitman 3 — в январе 2021 года.

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Некоторые ожидаемые проекты, как то — сиквел God of War — по какой-то причине вообще были пропущены. Видимо, говорить об их сроках релиза пока слишком преждевременно. Наконец, Sony напомнила, что запуск PlayStation 5 стал крупнейшим за всю историю игровых консолей.