С момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim прошло девять лет, но, как оказалось, некоторые интересные моменты, связанные с игрой, могут всплывать и сейчас. Пользователь Twitter с ником bogorad222 каким-то образом обратил внимание на аккаунт некой Далии Иерро в социальной сети LinkedIn. Разработчик в резюме написала, что работала над мобильной версией Skyrim.

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До 2008 года Далия работала в студии Bitwreck, специализирующейся на создании мобильных игр и приложений. Так вот, в качестве одного из основных партнёров компании числилась небезызвестная Bethesda Softworks. О причинах отмены разработки можно только догадываться. Вполне возможно, специалистов из Bethesda не устраивало качество порта — пусть это будет главной причиной.

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Напомним, серия The Elder Scrolls представлена на мобильных устройствах. Ведь ещё в 2019 году на iOS и Android вышла TES: Blades в рамках программы раннего доступа. В прошлом году с проектом случился полноценный релиз.