Релиз Stronghold Warlords снова перенесли
Новый год наступил, но старые проблемы, увы, продолжаются. Сегодня стало известно о новом переносе выхода стратегии Stronghold Warlords. Отныне игра выйдет ещё на полтора месяца позже — 9 марта (ранее релиз откладывался до 26 января).
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По словам разработчиков, причина переноса релиза — неготовность сетевого компонента Stronghold Warlords к релизу: студия столкнулась с непредвиденными трудностями, которые никак не удастся решить к ранее обозначенной дате. Выпускать же игру без мультиплеера, пообещав соответствующую функциональность на релизе, разработчики справедливо считают неправильным шагом.
Напомним, что действие Stronghold Warlords развернётся на территории Азии, а сама игра предполагает как полноценное прохождение, так и «мирную» кампанию, в которой необходимо заниматься развитием базы и удовлетворением потребностей населения своей крепости. Сеттинг для данной франшизы несвойственен, но надо уважать платёжеспособный азиатский рынок.
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