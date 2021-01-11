Новый год наступил, но старые проблемы, увы, продолжаются. Сегодня стало известно о новом переносе выхода стратегии Stronghold Warlords. Отныне игра выйдет ещё на полтора месяца позже — 9 марта (ранее релиз откладывался до 26 января).

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

По словам разработчиков, причина переноса релиза — неготовность сетевого компонента Stronghold Warlords к релизу: студия столкнулась с непредвиденными трудностями, которые никак не удастся решить к ранее обозначенной дате. Выпускать же игру без мультиплеера, пообещав соответствующую функциональность на релизе, разработчики справедливо считают неправильным шагом.

Напомним, что действие Stronghold Warlords развернётся на территории Азии, а сама игра предполагает как полноценное прохождение, так и «мирную» кампанию, в которой необходимо заниматься развитием базы и удовлетворением потребностей населения своей крепости. Сеттинг для данной франшизы несвойственен, но надо уважать платёжеспособный азиатский рынок.