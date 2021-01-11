Lucasfilm решила, что в сегменте видеоигр по мотивам «Звёздных войн» следует навести порядок, и сегодня объявила о том, что все последующие игровые проекты в знаменитой саге будут выходить под брендом Lucasfilm Games. Бюджет, жанр и целевые платформы при этом значения не имеют.

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По всей видимости, первой игрой, которую коснутся эти изменения, станет LEGO Star Wars The Skywalker Saga, релиз которой запланирован на этот год.

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Больше никаких связанных с «ребрендингом» изменений не связано. По крайней мере, пока.