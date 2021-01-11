В Hitman 3 небезызвестный Агент 47 выполнит самые важные задания в своей карьере, и чтобы это сделать, ему предстоит посетить шесть очень разных по своей культуре локаций. О том, что их будет шесть, известно практически с анонса заключительной части трилогии, но что это конкретно за локации, разработчики из IO Interactive соизволили рассказать только сейчас, за девять дней до релиза.

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Итак, наш герой побывает в (в порядке прохождения) следующих городах и странах:

Дубай, ОАЭ — это вступительная локация, где мы выполним задания в самом высоком небоскрёбе на Земле (в мире Hitman, естественно);

Дартмур, Англия — сюда «сорок седьмой» отправится после миссии в Дубае. Местом действия станет исторический особняк Торнбридж, в котором произошло загадочное убийство;

Берлин, Германия — в серединной части повествования долг забросит Агента 47 на окраины немецкой столицы, где вовсю бурлит ночная жизнь;

Чунцин, Китай — с развитием событий герой прибывает в центральный Китай, в город Чунцин, в котором всё светится неоновыми огнями, а от изобилия небольших магазинчиков и прилавков с едой разбегаются глаза;

Мендоса, Аргентина — предпоследняя миссия развернётся в аргентинском провинциальном городке Мендоса с живописными локациями;

Карпаты, Румыния — эпилог, в котором Агент 47 вернётся в Румынию.

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Релиз Hitman 3 состоится 20 января на всех актуальных платформах.