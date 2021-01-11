В Сеть просочились некоторые подробности мультиплеера Cyberpunk 2077
Как известно, для Cyberpunk 2077 запланирован релиз отдельного сетевого режима. Перспектива эта относительно отдалённая: разработчики игры ещё в начале прошлого года считали, что наиболее вероятное «окно» релиза мультиплеера — это 2022-й год. Однако, как передаёт издание DSOGaming, так называемые датамайнеры, обожающие копаться в игровых файлах, уже сейчас обнаружили в них упоминания информации, касающейся сетевого режима.
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В настоящий момент в файлах игры упоминаются два сетевых режима: «Ограбления» (Heists) и Deathmatch. Судя по добытой информации, «Ограбления» будут представлять собой сетевые варианты игровых квестов, ну а Deathmatch — стандартные перестрелки, причём, кажется, с наличием определённых игровых классов вроде нетраннера и убийцы. Естественно, ближе к выпуску мультиплеера его контент и правила могут измениться. Надеемся, что разработчики поделятся официальной информацией хотя бы в обозримой перспективе.
Стоит напомнить, что сейчас силы CD Projekt RED брошены на решение проблем с основной, одиночной Cyberpunk 2077. В этом месяце для игры должен выйти первый крупный патч, а в феврале — второй. Кроме того, сейчас ведётся подготовка к выходу первого бесплатного дополнения: оно должно появиться уже в начале этого года.
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