Практически сразу после релиза Cyberpunk 2077 игроков начал мучать вопрос, в какой всё-таки позе спит главный герой в своей квартире. Дело в том, что при виде от первого лица возникает ощущение, что Ви ложится на кровать поперёк, свесив с неё на пол большую часть тела, а также полностью игнорирует подушки.

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Художественный приём, подумала часть игроков, но энтузиасты, вооружившиеся выпущенной недавно модификацией для вида от третьего лица, всё-таки раскрыли загадку позы спящего Ви. Выяснилось, что предположения игроков подтвердились, разве что свешивает герой с кровати не большую часть тела, а лишь частично ноги.

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Стоит отметить, что модификация на вид от третьего лица пока пребывает в незавершённом виде; в частности, имеются серьёзные баги и ошибки при воспроизведении анимаций главного героя.