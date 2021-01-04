Энтузиаст создал для Cyberpunk 2077 модификацию с видом от третьего лица
Как известно, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра преимущественно с видом от первого лица. Все системы здесь создавались именно под такой режим и даже многие кат-сцены были ради сохранения атмосферы впоследствии переделаны именно под вид «из глаз» главного героя. Но мириться с таким решением разработчиков готовы не все: многим хотелось бы сыграть в Cyberpunk 2077 «по-ведьмачьи» — от третьего лица. Специально для этого энтузиаст sarunama подготовил соответствующую модификацию.
реклама
К сожалению, у данной модификации пока немного ознакомительных видеороликов, поэтому на данный момент полностью увидеть его действие до личной установки может быть весьма трудно. Впрочем, учитывая популярность Cyberpunk 2077, можно быть уверенными в том, что соответствующие видеоматериалы начнут появляться как грибы после дождя.
реклама
Естественно, модификация ещё «сыровата»: имеются проблемы с отображением героя во время использования оружия, периодически у него «исчезает» голова и наблюдаются другие графические баги, порой весьма забавные.
реклама
Загрузить модификацию можно с крупнейшего портала для моддеров — NexusMods.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила