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Другое

Энтузиаст создал для Cyberpunk 2077 модификацию с видом от третьего лица

Получилось, в лучшем случае, познавательно: такое возможно.
2
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Как известно, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра преимущественно с видом от первого лица. Все системы здесь создавались именно под такой режим и даже многие кат-сцены были ради сохранения атмосферы впоследствии переделаны именно под вид «из глаз» главного героя. Но мириться с таким решением разработчиков готовы не все: многим хотелось бы сыграть в Cyberpunk 2077 «по-ведьмачьи» — от третьего лица. Специально для этого энтузиаст sarunama подготовил соответствующую модификацию.

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К сожалению, у данной модификации пока немного ознакомительных видеороликов, поэтому на данный момент полностью увидеть его действие до личной установки может быть весьма трудно. Впрочем, учитывая популярность Cyberpunk 2077, можно быть уверенными в том, что соответствующие видеоматериалы начнут появляться как грибы после дождя.

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Естественно, модификация ещё «сыровата»: имеются проблемы с отображением героя во время использования оружия, периодически у него «исчезает» голова и наблюдаются другие графические баги, порой весьма забавные.

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Загрузить модификацию можно с крупнейшего портала для моддеров — NexusMods.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Лучезарная Куртка
13:59
бугага
Энтузиаст создал для Cyberpunk 2077 модификацию с видом от третьего лица
Inttz
13:59
Ну ты же привыкший к недоядрам,че ты бычишь)
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Stas Stupnikov
13:55
Это ожидаемо. Прямым конкурентом для GTX 1660 все-таки является RX 590. Причем осенью 2019 года RX 590 стоила даже дешевле, чем 1660. Тогда за 16 тыс. руб. можно было взять топовую Sapphire Nitro+ RX ...
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Yolanda Tarska
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Лучезарная Куртка
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Я смотрю чисто со своей колокольни: в гта5, ас одисея, ФК5 мне было не интересно играть от слова совсем, забросил на 20-30% сюжетки. В КП77 мне интересно. У многих наоборот
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SpeedT
13:54
Зачем так бустят эту крипту? Чем сильнее бустят, тем больше тормозов на нее обратят внимание, тем быстрее и больнее она обвалится из-за наплыва хомячков. Такое ощущение, что есть какая-то группа люд...
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