Как известно, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра преимущественно с видом от первого лица. Все системы здесь создавались именно под такой режим и даже многие кат-сцены были ради сохранения атмосферы впоследствии переделаны именно под вид «из глаз» главного героя. Но мириться с таким решением разработчиков готовы не все: многим хотелось бы сыграть в Cyberpunk 2077 «по-ведьмачьи» — от третьего лица. Специально для этого энтузиаст sarunama подготовил соответствующую модификацию.

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К сожалению, у данной модификации пока немного ознакомительных видеороликов, поэтому на данный момент полностью увидеть его действие до личной установки может быть весьма трудно. Впрочем, учитывая популярность Cyberpunk 2077, можно быть уверенными в том, что соответствующие видеоматериалы начнут появляться как грибы после дождя.

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Естественно, модификация ещё «сыровата»: имеются проблемы с отображением героя во время использования оружия, периодически у него «исчезает» голова и наблюдаются другие графические баги, порой весьма забавные.

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Загрузить модификацию можно с крупнейшего портала для моддеров — NexusMods.