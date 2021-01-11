Улучшенная версия System Shock 2 была анонсирована летом 2019 года, и с тех пор щедрыми на подробности разработчиков из Nightdive Studios назвать никак не удавалось. Многие даже забыли о переиздании культовой игры или сочли её отменённой, но сегодня разработчики в своём официальном Twitter напомнили о существовании проекта, «толстенько» намекнув на то, что в него помимо всего прочего будет внедрена поддержка VR-устройств.

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В коротеньком видео разработчик игры держит в руке контроллер от Valve Index, которым выполняет действия в рабочем «билде» System Shock 2 Enhanced Edition, как то: ломает преграды и «прихлопывает» надоедливую обезьяну.

реклама Our Notifications: "Is System Shock 2 EE still a thing?"

Us:🐒🔧 pic.twitter.com/nYgX0xnVBa — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) January 10, 2021

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После анонса проекта разработчики обещали, что обеспечат поддержку всех вышедших для оригинала модификаций и даже реализуют обновлённый кооператив. По всей видимости, именно эти обещания и являются причиной того, что у System Shock 2 EE до сих пор нет даже приблизительных сроков выхода.