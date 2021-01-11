Авторы The Banner Saga трудятся над сетевым боевиком на базе Unreal Engine 4
В разделах вакансий в студиях-разработчиках игр часто задолго до анонса размещают пусть и сжатую, но всё же информацию о грядущих проектах конкретных коллективов. Так, внимательные посетители сайта студии Stoic, получившей известность благодаря замечательной трилогии The Banner Saga, наткнулись на вакансию дизайнера боевой системы.
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Согласно описанию вакансии, в стенах Stoic готовится новый проект, подразумевающий сервисную модель поддержки на протяжении как минимум трёх лет. Из текста следует, что проект пока находится на зачаточных стадиях развития: ему только предстоит пройти этапы от прототипа до рабочей «беты» и до релиза.
Финальная часть трилогии The Banner Saga, напомним, вышла летом 2018 года и получила в основном положительные оценки игроков. Так что, теоретически, «мозговой штурм» в отношении нового проекта в Stoic проводится как минимум на протяжении пары лет.
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