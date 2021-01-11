В разделах вакансий в студиях-разработчиках игр часто задолго до анонса размещают пусть и сжатую, но всё же информацию о грядущих проектах конкретных коллективов. Так, внимательные посетители сайта студии Stoic, получившей известность благодаря замечательной трилогии The Banner Saga, наткнулись на вакансию дизайнера боевой системы.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Согласно описанию вакансии, в стенах Stoic готовится новый проект, подразумевающий сервисную модель поддержки на протяжении как минимум трёх лет. Из текста следует, что проект пока находится на зачаточных стадиях развития: ему только предстоит пройти этапы от прототипа до рабочей «беты» и до релиза.

Финальная часть трилогии The Banner Saga, напомним, вышла летом 2018 года и получила в основном положительные оценки игроков. Так что, теоретически, «мозговой штурм» в отношении нового проекта в Stoic проводится как минимум на протяжении пары лет.