Провальный (как минимум, в репутационном плане) запуск Cyberpunk 2077 на базовых версиях консолей прошлого поколения беспокоит не только журналистов и игроков. По сообщениям журналистов из польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, проверку в отношении головной компании CD Projekt в связи с релизом игры инициировало Управление по защите конкуренции и потребителей Польши.

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Вышеупомянутый регулирующий орган страны инициировал подобную процедуру именно из-за релиза Cyberpunk 2077 на консолях. Заодно Управление проверит, как студия обходится с игроками, которых не устроило качество проекта, выпущенного 10 декабря прошлого года.

По итогам всех процедур будет выпущено специальное решение, определяющее дальнейший порядок действий разработчиков в отношении Cyberpunk 2077. Например, CD Projekt могут оштрафовать на 10% от полученного дохода или принудить к выдаче игрокам специальных цифровых бонусов. Инициация возврата средств за некачественный товар как мера наказания тоже возможна, но в Управлении по защите конкуренции и потребителей Польши пока говорят только о возвращении лишь части средств, потраченных на приобретение товара.

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Нам, в очередной раз повторимся, остаётся только следить за развитием событий и ждать, что же случится дальше.