Assassin’s Creed Valhalla получит гибкую систему настройки брони героя
Разработчики Assassin’s Creed Valhalla собираются добавить в игру возможность менять внешний вид отдельных элементов доспехов. Эту информацию по каким-то важным причинам решил обнародовать сотрудник отдела технической поддержки Ubisoft в специальной ветке форума Reddit.
реклама
Тут важно сделать одну оговорку: подобная функция действительно пользуется популярностью у поклонников игр-сервисов. То есть, брать внешний вид одного доспеха и прикручивать к нему характеристики другого. Для чего это нужно? Ну, если при возне с экипировкой вашего героя вы хотите оставить ему нужный стиль, то сама возможность трансмогрификации пригодится.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила