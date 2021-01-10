Разработчики Assassin’s Creed Valhalla собираются добавить в игру возможность менять внешний вид отдельных элементов доспехов. Эту информацию по каким-то важным причинам решил обнародовать сотрудник отдела технической поддержки Ubisoft в специальной ветке форума Reddit.

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Тут важно сделать одну оговорку: подобная функция действительно пользуется популярностью у поклонников игр-сервисов. То есть, брать внешний вид одного доспеха и прикручивать к нему характеристики другого. Для чего это нужно? Ну, если при возне с экипировкой вашего героя вы хотите оставить ему нужный стиль, то сама возможность трансмогрификации пригодится.