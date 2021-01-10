Не секрет, что в Call of Duty Black Ops Cold War представлены игровые режимы на любой вкус: и масса сетевых режимов, и неплохая одиночная кампания, и специальный режим противостояния полчищам полуразложившихся восставших из мёртвых. Вот о последнем сегодня и пойдёт речь.

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В Twitter-аккаунте ModernWarzone, посвящённом новостям игр серии Call of Duty, появилась информация о том, что на просторах Microsoft Store было обнаружено упоминание периода бесплатного доступа к зомби-режиму Black Ops Cold War. Старт акции, согласно утечке, назначен на 14 января, а продлится она ровно неделю — до 21 января. Правдива ли оказлась утечка, узнаем уже в ближайшие дни.

Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War вышла в середине ноября и сразу установила рекорд как самая быстропродаваемая за первый день игра франшизы Call of Duty.