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Похоже, зомби-режим Call of Duty Black Ops Cold War станет бесплатным на целую неделю

Но не вполне понятно, зачем.
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Не секрет, что в Call of Duty Black Ops Cold War представлены игровые режимы на любой вкус: и масса сетевых режимов, и неплохая одиночная кампания, и специальный режим противостояния полчищам полуразложившихся восставших из мёртвых. Вот о последнем сегодня и пойдёт речь.

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В Twitter-аккаунте ModernWarzone, посвящённом новостям игр серии Call of Duty, появилась информация о том, что на просторах Microsoft Store было обнаружено упоминание периода бесплатного доступа к зомби-режиму Black Ops Cold War. Старт акции, согласно утечке, назначен на 14 января, а продлится она ровно неделю — до 21 января. Правдива ли оказлась утечка, узнаем уже в ближайшие дни.

Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War вышла в середине ноября и сразу установила рекорд как самая быстропродаваемая за первый день игра франшизы Call of Duty.

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Были. Только на-х-ера мне было брать устаревший чипсет?
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omoikane
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он не знал про бесплатный маркетинг от фанатиков интел просто :D
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Юра Репченко
14:08
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Евгений Самара
14:07
В сентябре я собирал комп, В550 уже были, как и Х570. 5ххх Рузенов ещё не было.
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Юра Репченко
14:06
Вообще-то B550 вышла много позже и основная масса использовала 3600й на b450/X470/x370. B550 если нужен Pci-ex 4.0 только, которого в Интел нет.
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14:06
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