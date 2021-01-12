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Зомби-режим Call of Duty Black Ops Cold War станет бесплатным на неделю

Уже в этот четверг.
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Обновление от 12 января: Treyarch совместно с Activision подтвердили появившуюся на днях информацию о неделе бесплатного доступа к зомби-режиму Call of Duty Black Ops Cold War. Как и гласила утечка, акция стартует в этот четверг, 14 ноября, и продлится до следующего четверга, 21 января.

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Весь достигнутый за бесплатную неделю прогресс будет сохранён на учётной записи, так что в случае покупки полной версии Call of Duty Black Ops Cold War начинать продвижение по зомби-режиму с нуля не придётся.

Оригинал от 10 января: Не секрет, что в Call of Duty Black Ops Cold War представлены игровые режимы на любой вкус: и масса сетевых режимов, и неплохая одиночная кампания, и специальный режим противостояния полчищам полуразложившихся восставших из мёртвых. Вот о последнем сегодня и пойдёт речь.

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В Twitter-аккаунте ModernWarzone, посвящённом новостям игр серии Call of Duty, появилась информация о том, что на просторах Microsoft Store было обнаружено упоминание периода бесплатного доступа к зомби-режиму Black Ops Cold War. Старт акции, согласно утечке, назначен на 14 января, а продлится она ровно неделю — до 21 января. Правдива ли оказлась утечка, узнаем уже в ближайшие дни.

Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War вышла в середине ноября и сразу установила рекорд как самая быстропродаваемая за первый день игра франшизы Call of Duty.

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activision treyarch call of duty black ops cold war raven software
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