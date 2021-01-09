Продюсер BioWare поделился концепт-артом следующей Dragon Age
BioWare в целом и её отдельные сотрудники в частности решили, что публиковать о новой Dragon Age информацию в год по чайной ложке — это нормально. Несколько часов назад исполнительный продюсер BioWare Austin Кристиан Дейли, сменивший на этом посту покинувшего в декабре компанию Марка Дарру, пожелал своим подписчикам в Twitter счастливого нового года и опубликовал концепт-арт будущего проекта в знаменитой серии.
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Уловить из этого концепт-арта какие-то важные сведения, пожалуй, смогут только настоящие фанаты франшизы, но и на том, как говорится, спасибо.
Судя по тому, что у следующей Dragon Age нет официального подзаголовка или номера (упоминания Dragon Age 4 — исключительно фантазии журналистов и блогеров), бытует мнение, что проект находится на зачаточных стадиях производства. Важно помнить, что вместе с Марком Дарра BioWare во второй раз покинул и глава студии Кейси Хадсон, что вкупе с затянувшимся молчанием студии невольно наталкивает на тревожные мысли о направлении развития Dragon Age.
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