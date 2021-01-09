Официальный сайт серии Killzone «ушёл на пенсию»
Компания Guerilla Games объявила об отправке официального сайта серии Killzone на пенсию. Отныне портал, являвшийся домом для одной из самых известных франшиз PlayStation, встречает пользователей сообщением о том, что в будущем он будет перенаправлять посетителей на сайт консолей от Sony.
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Серверы Killzone Mercenary и Killzone Shadow Fall продолжат работать и собирать статистику, однако создание новых кланов и управление уже существующими станут невозможны, за что Guerilla сразу приносит свои извинения.
Франшиза Killzone появилась на свет в 2004 году, а её последний проект — Killzone Shadow Fall — в наступившем году отметит восьмилетие. Оценки Shadow Fall в своё время получил весьма сдержанные, поэтому вряд ли серию ждёт продолжение. Отсюда и «пенсия». В настоящее время коллектив Guerilla Games вовсю трудится над Horizon Forbidden West.
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