Компания Guerilla Games объявила об отправке официального сайта серии Killzone на пенсию. Отныне портал, являвшийся домом для одной из самых известных франшиз PlayStation, встречает пользователей сообщением о том, что в будущем он будет перенаправлять посетителей на сайт консолей от Sony.

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Серверы Killzone Mercenary и Killzone Shadow Fall продолжат работать и собирать статистику, однако создание новых кланов и управление уже существующими станут невозможны, за что Guerilla сразу приносит свои извинения.

Франшиза Killzone появилась на свет в 2004 году, а её последний проект — Killzone Shadow Fall — в наступившем году отметит восьмилетие. Оценки Shadow Fall в своё время получил весьма сдержанные, поэтому вряд ли серию ждёт продолжение. Отсюда и «пенсия». В настоящее время коллектив Guerilla Games вовсю трудится над Horizon Forbidden West.