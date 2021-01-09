Пользователи Metacritic назвали The Last of Us Part II лучшей игрой ушедшего года
Несмотря на то, что 2020-й год стремительно уходит в прошлое, а нам уже потихоньку надо готовиться к анонсам и релизам наступившего нового года, агрегатор Metacritic продолжает подводить итоги года минувшего. Так, администрация Metacritic провела очередной ежегодный опрос своих пользователей, предложив им выставить баллы от одного до пяти за пять наиболее успешных, по их мнению, игр 2020 года.
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Всего в голосовании приняли участие более двух тысяч восьмисот пользователей, а с колоссальным отрывом от преследователей на первое место вырвалась The Last of Us Part II. Долгожданный Cyberpunk 2077 при этом расположился на третьем месте, лишь на двести баллов опережая Hades. Вот, как выглядят пятнадцать лучших по мнению пользователей Metacritic игр (в скобках указано суммарное количество баллов):
- The Last of Us Part II (10 194);
- Ghost of Tsushima (2 079);
- Cyberpunk 2077 (1 691);
- Hades (1 510);
- DOOM Eternal (1 062);
- Final Fantasy VII Remake (1 044);
- Demon’s Souls Remake (818);
- Animal Crossing New Horizons (701);
- Ori and the Will of the Wisps (694);
- Marvel’s Spider-Man Miles Morales (615);
- Assassin’s Creed Valhalla (596);
- Half-Life Alyx (584);
- Persona 5 Royal (487);
- Resident Evil 3 Remake (463);
- Nioh 2 (354).
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