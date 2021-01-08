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Масштабная многопользовательская стратегия Iron Conflict вышла в ранний доступ Steam

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Разработчики из Angela Game совместно с Imperium Interactive Entertainment объявили, что их новый проект Iron Conflict появился в раннем доступе Steam. Пока у игры далеко не топовый рейтинг — 53% на основании 62 рецензий (в момент написания данной заметки), поэтому дальнейшая судьба проекта зависит исключительно от качества обновлений.

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Iron Conflict — стратегия в реальном времени, геймплей которой сводится к противостоянию на поле боя бронированных машин разных эпох. Может показаться, что мы имеем дело с очередной копией World of Tanks, у которой в режиме боя камера задрана максимально вверх.

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Геймплей iron Conflict представляет собой классическую зарубу в формате 10 на 10 участников. Причём, в боях участие принимают не только танки, но ещё пехота и самолёты.

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Сами разработчики утверждают, что на данный момент в Iron Conflict представлена военная техника со времён окончания Второй мировой войны и до наших дней. Выбор в зависимости от класса техники и периода его производства, как вы понимаете, предельно большой. Будет это какой-нибудь танк Type 99A2 или истребитель F-35 Lightning II — всё будет зависеть исключительно от предпочтений игрока.

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Сотрудники Angela Game также утверждают, что каждая единица техники имеет разные элементы управления и стиль игры, а слаженная командная игра является первоочередным фактором для достижения победы. Разработчики посчитали нужным упомянуть тот факт, что наличие голосовой связи в команды тоже будет иметь очень важное значение для победы.

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Iron Conflict будет находиться в раннем доступе минимум 1 год, но сроки, как вы понимаете, могут и затянуться. В будущем можно рассчитывать на появление новых режимов, единиц техники, модулей для настройки юнитов и даже полноценного одиночного режима. То есть, сейчас Iron Conflict — исключительно сетевой проект со всеми вытекающими.

В данный момент стратегию можно прикупить со скидкой за 629 рублей в Steam.

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angela game imperium interactive entertainment iron conflict
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Alex TOPMAN
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